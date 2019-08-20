Тарзан продемонстрировал упражнение для подтянутого живота

49-летний бодибилдер и супруг Наташи Королёвой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, часто снимает свои тренировки в зале и выкладывает на странице в Instagram. По просьбам подписчиков, он поделился новым видео и продемонстрировал упражнение для подтянутого живота. Бодибилдер отметил, что среди волны негатива в комментариях, есть люди, которые действительно хотят улучшить своё тело и он готов им помочь.«Тренинг — это только ваше упорство, терпение, сила воли и мотивация, вот и весь секрет. В который раз хочу показать вам вакуум», — написал Глушко. Он порекомендовал делать упражнение натощак с утра, набирая большое количество воздуха через нос и рот, затем резко выдыхая. Внимание женской аудитории приковал не пресс, а паховая зона знаменитости из-за ракурса съемки видео. «Пока не прочитала комментарии, так и не поняла, что надо на живот смотреть», - написала подписчица.