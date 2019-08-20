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Волочкова стала «белой кошечкой» и изменила любимым цветам

Анастасия Волочкова сообщила своим поклонникам, что стала «белой кошечкой с белой лилией». Балерина созналась, что изменила любимым цветам и показала «хищный» лук.
Волочкова стала «белой кошечкой» и изменила любимым цветам

Анастасия Волочкова вернулась с греческих каникул в свой роскошный особняк на Рублевке и сразу же включилась в активную работу и светскую жизнь. Звезда сцены уже успела встретиться с гостями из Крыма, побывать в салоне красоты и на репетициях, разрекламировать свою книгу и выступить на «Русском радио». Кроме того, балерина решила немного освежить свой образ, добавив в гардероб одежду с «хищными» принтами. Так, некоторое время назад знаменитость продемонстрировала фанатам заметно постройневшую фигуру в комбинезоне с изображением тигра.

В новой публикации на своей странице в Instagram Волочкова показала свежий летний лук: артистка позировала в белых шортах и футболке с леопардом. Кроме того, в руках звезды вместо привычных роз оказалась лилия. Сама балерина прокомментировала снимки иронично, заявив, что стала «белой кошечкой» и изменила любимым цветам, однако, скорее всего, знаменитость в скором времени вернется к своим старым предпочтениям, ведь много лет она была верна гигантским букетам из роз.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:00

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