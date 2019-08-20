Пентагон опубликовал видео запуска запрещенной ДРСМД ракеты





Минобороны США опубликовало видео запуска данной крылатой ракеты и прокомментировала его. Пентагон заявил, что этот носитель не является запрещенным по ДРСМД, так как данный договор ограничивает испытания установок дальностью 5,5-500 километров. Все дело в том, что эта ракета преодолела расстояние более 500 километров и только потом поразила свою цель. Испытания прошли 18 августа на военном полигоне, расположенном на острове Сан-Николас, Калифорния.Напомним, США в одностороннем порядке вышла из ДРСМД 2 августа, хотя заявила о своих намерениях заранее. Россия отреагировала симметрично и также сначала приостановила, а затем и полностью отменила действие данной договоренности. При этом эксперты отмечают, что несмотря на наличие этого документа, Пентагон и его союзники продолжали разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности. В частности, в 1999 году Минобороны США провело испытание боевых беспилотников, которые по своим боевым характеристикам напоминают вооружение, запрещенное согласно ДРСМД. Также с 2014 года НАТО стало размещать в Европе системы пуска Mk41, способные вести огонь «Томагавками».