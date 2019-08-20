Сообщается о создании транспортника для Минобороны на смену Ан-12





Об этом сообщает источник в российской авиационной отрасли, на которого ссылается РИА Новости. По его словам, итоги конкурса на новый транспортник для Минобороны будут объявлены в сентябре. Свои проекты для этого конкурса представят два предприятия: «Ильюшин» и «Туполев». Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила данные сведения, но лишь частично. Ее представители назвали более общие сроки – до конца 2019 года. При этом было отмечено, что итоговый выбор будет проходить между проектами организаций «Ильюшин» и «Туполев», являющихся частью ОАК.Министерство обороны РФ в ноябре 2018 года разместило соответствующее задание на разработку нового транспортника. Перспективный средний военно-транспортный самолет должен прийти на смену устаревшего Ан-12, который уже не соответствует требованиям времени. Компания «Туполев» заявляла о том, что готовит оригинальный проект среднего военного транспортника, но не сообщила, когда будет готова его представить. Представители «Ильюшина» были более конкретными. Они работают над двухдвигательными реактивным самолетом Ил-276, его эскизное проектирование должно завершиться до конца текущего года.