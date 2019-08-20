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Сообщается о создании транспортника для Минобороны на смену Ан-12

Стало известно о создании нового среднего военно-транспортного самолета (СВТС) для Минобороны РФ. Перспективный транспортник должен прийти на смену устаревшему советскому Ан-12, проект этой боевой машины должны утвердить в сентябре текущего года.

Об этом сообщает источник в российской авиационной отрасли, на которого ссылается РИА Новости. По его словам, итоги конкурса на новый транспортник для Минобороны будут объявлены в сентябре. Свои проекты для этого конкурса представят два предприятия: «Ильюшин» и «Туполев». Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила данные сведения, но лишь частично. Ее представители назвали более общие сроки – до конца 2019 года. При этом было отмечено, что итоговый выбор будет проходить между проектами организаций «Ильюшин» и «Туполев», являющихся частью ОАК.

Министерство обороны РФ в ноябре 2018 года разместило соответствующее задание на разработку нового транспортника. Перспективный средний военно-транспортный самолет должен прийти на смену устаревшего Ан-12, который уже не соответствует требованиям времени. Компания «Туполев» заявляла о том, что готовит оригинальный проект среднего военного транспортника, но не сообщила, когда будет готова его представить. Представители «Ильюшина» были более конкретными. Они работают над двухдвигательными реактивным самолетом Ил-276, его эскизное проектирование должно завершиться до конца текущего года.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:44

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