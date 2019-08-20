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Ани Лорак заподозрили в сожительстве с Егором Глебом

После громкого разрыва с Муратом Налчаджиоглу певица Ани Лорак съехалась с новым возлюбленным. Как передают СМИ, бойфрендом звезды стал коллега Егор Глеб.

После высказывания Ани Лорак о том, что она больше не задерживается на работе и быстро возвращается домой, фанаты сделали вывод, что она живет вместе с возлюбленным. Звезда подчеркнула, что всегда помнит о том, что дома ее ждут любимые люди, с которыми нужно встречать рассвет. Поклонники также заметили, что из-за связи с молодым бойфрендом Ани Лорак сменила стиль и стала выглядеть существенно моложе.

Ранее бывший муж Ани Лорак рассекретил собственную возлюбленную, с которой провел отпуск в Испании. Как передает издание “7 Дней”, модель Самия Ахметова отметила, что не виновата в разводе пары. По словам избранницы Мурата Налчаджиоглу, они стали встречаться сразу после развода.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:40

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