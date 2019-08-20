Сергей Захарьяш «перебрал» на свадьбе Леши Купина и Майи Донцовой и начал приставать к Ирине Пинчук
Участник телепроекта «Дом-2» Сергей Захарьяш в очередной раз позабыл о своих приятельских отношениях, увидев симпатичную девушку. В этот раз бывший избранник Лилии Четрару «положил глаз» на возлюбленную Арая Чобаняна – Ирину Пинчук, которая пришла на бракосочетание Майи Донцовой и Алексея Купина без своего бойфренда.
Вчера Майя Донцова и Леша Купин сыграли свадьбу. На празднике парочка собрала очень много друзей, родственников, а также действующих и бывших участников «Дома-2», в числе которых оказались Анастасия Якуб, Наталья Игрунова, Ирина Пинчук, Виктор Литвинов и многие другие.
Нужно сказать, что еще на церемонии бракосочетания Донцовой и Купина Захарьяш обратил свое время на то, что Пинчук пришла на мероприятие одна. Сергей записал короткое послание возлюбленному Ирины – Араю Чобаняну, в котором пообещал своему приятелю присмотреть за его пассией.
Как бы там ни было, но к концу торжества «надзирать» нужно было не за Пинчук, а за Захарьяшем. Дело в том, что Сергей перебрал с горячительными напитками и начал приставать к избраннице своего друга. Правда, все его попытки насильно потанцевать с Ириной закончились тем, что брюнетка вырвалась из его рук и сразу же отошла от парня подальше.
Стоит отметить, что «домогательства» Захарьяша кто-то из гостей снял на видео и распространил этот ролик по соцсети. К слову, сейчас фолловеры обсуждают тот факт, что Пинчук явно вынесла урок после ситуации с Романом Гриценко, с которым провела ночь на свадьбе Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес.
Вчера Майя Донцова и Леша Купин сыграли свадьбу. На празднике парочка собрала очень много друзей, родственников, а также действующих и бывших участников «Дома-2», в числе которых оказались Анастасия Якуб, Наталья Игрунова, Ирина Пинчук, Виктор Литвинов и многие другие.
Нужно сказать, что еще на церемонии бракосочетания Донцовой и Купина Захарьяш обратил свое время на то, что Пинчук пришла на мероприятие одна. Сергей записал короткое послание возлюбленному Ирины – Араю Чобаняну, в котором пообещал своему приятелю присмотреть за его пассией.
Как бы там ни было, но к концу торжества «надзирать» нужно было не за Пинчук, а за Захарьяшем. Дело в том, что Сергей перебрал с горячительными напитками и начал приставать к избраннице своего друга. Правда, все его попытки насильно потанцевать с Ириной закончились тем, что брюнетка вырвалась из его рук и сразу же отошла от парня подальше.
Стоит отметить, что «домогательства» Захарьяша кто-то из гостей снял на видео и распространил этот ролик по соцсети. К слову, сейчас фолловеры обсуждают тот факт, что Пинчук явно вынесла урок после ситуации с Романом Гриценко, с которым провела ночь на свадьбе Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес.