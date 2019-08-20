АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии на здоровье диеты CICO и ее…
EUR 73.95 USD 66.61
Курс валют на 20.08.2019

Сергей Захарьяш «перебрал» на свадьбе Леши Купина и Майи Донцовой и начал приставать к Ирине Пинчук

Участник телепроекта «Дом-2» Сергей Захарьяш в очередной раз позабыл о своих приятельских отношениях, увидев симпатичную девушку. В этот раз бывший избранник Лилии Четрару «положил глаз» на возлюбленную Арая Чобаняна – Ирину Пинчук, которая пришла на бракосочетание Майи Донцовой и Алексея Купина без своего бойфренда.
Сергей Захарьяш «перебрал» на свадьбе Леши Купина и Майи Донцовой и начал приставать к Ирине Пинчук

Вчера Майя Донцова и Леша Купин сыграли свадьбу. На празднике парочка собрала очень много друзей, родственников, а также действующих и бывших участников «Дома-2», в числе которых оказались Анастасия Якуб, Наталья Игрунова, Ирина Пинчук, Виктор Литвинов и многие другие.

Нужно сказать, что еще на церемонии бракосочетания Донцовой и Купина Захарьяш обратил свое время на то, что Пинчук пришла на мероприятие одна. Сергей записал короткое послание возлюбленному Ирины – Араю Чобаняну, в котором пообещал своему приятелю присмотреть за его пассией.

Как бы там ни было, но к концу торжества «надзирать» нужно было не за Пинчук, а за Захарьяшем. Дело в том, что Сергей перебрал с горячительными напитками и начал приставать к избраннице своего друга. Правда, все его попытки насильно потанцевать с Ириной закончились тем, что брюнетка вырвалась из его рук и сразу же отошла от парня подальше.

Стоит отметить, что «домогательства» Захарьяша кто-то из гостей снял на видео и распространил этот ролик по соцсети. К слову, сейчас фолловеры обсуждают тот факт, что Пинчук явно вынесла урок после ситуации с Романом Гриценко, с которым провела ночь на свадьбе Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Захарьяш «перебрал» на свадьбе Леши Купина и Майи Донцовой и начал приставать к Ирине…
Ляйсан Утяшева и Павел Воля выпустили спортивные костюмы с принтом из детских…
Анастасия Решетова обнажила живот на позднем сроке…
Модернизированная БМП-3 будет "не по зубам" снарядам…
Медики предупредили об опасности яблочного…
Названы три простых и эффективных способа предотвращения сердечно-сосудистых…
Развенчаны пять популярных мифов о…
Эксперты рассказали о влиянии на здоровье диеты CICO и ее…
18-летняя дочь Веры Брежневой продемонстрировала шикарную фигуру в…
Алена Савкина пришла на свадьбу Леши Купина и Майи Донцовой с новым…
Врачи назвали способы предотвращения инсульта головного…
Перед смертью Алла Вербер могла испытывать сильные боли и…
Юлия Михалкова рассказала, как добиться стройной…
Принц Уильям видит в принце Гарри и Меган Маркл угрозу для королевской семьи…
Звезды «Дома-2» Майя Донцова и Леша Купин сыграли свадьбу в голливудском…
Курс рубля снизился после покупки долларов «таинственным…
Врачи советуют отказаться от использования обычного…
Наталья Бочкарева за год похудела на 60…
Максим Галкин пристыдил дочь Лизу за показывание…
Сергей Шнуров вышел на сцену LiveFest в строгом…
Лионелла Пырьева: Олег Стриженов не общался с внучкой из-за…
Названы 5 убийственных для тестостерона…
85-летний Марк Захаров попал в…
В РАН рассказали о возможности заразиться вирусами через…
Эксперт из Австралии доказал эффективность бега в лечении смертельных…
Дуэйн «Скала» Джонсон женился на Лорен Хэшиан после 12 лет…
Психологи из США связали смайлы в переписке с сексом на первом…
Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей от первого…
Геймеры прокомментировали новую игру, схожую с Cyberpunk…
Ученые рассказали о продукте, помогающем избавиться от жира на…
Лиза Галкина станцевала перед своим…
Смартфон Realme 5 Pro протестировали в базе…
Запор может свидетельствовать о дефиците кальция в…
Отдыхающая во Франции Юлия Высоцкая похвасталась идеальной…
Яндекс выведет на дороги 1000 беспилотников уже к 2023…
Эксперты рассказали, с какого возраста люди считаются…
Сергей Баталов признался, что его рождение в качестве актера произошло в…
Эксперты рассказали, как можно отказаться от…
Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон и Меган Маркл в 2020…
Во Франции нашли саркофаг возрастом 1500 лет эпохи…
Просмотреть все новости