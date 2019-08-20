Анастасия Решетова обнажила живот на позднем сроке беременности

Рэпер Тимати, его мать и дочь от первого брака, а также возлюбленная Анастасия Решетова отдыхают на Мальдивах. Недавно артист отпраздновал день рождения в компании семьи, о чем модель рассказала в Instagram-аккаунте. После семейных фото Решетова опубликовала снимок, для которого позирует на качели с видом на океан. Модель показала оголенный живот, который впечатлил поклонников своими размерами. На снимке избранница Тимати позирует в розовом топе и бежевой мини-юбке.Фолловеры поинтересовались в комментариях, нет ли запретов на перелет на таком большом сроке. Решетова ответила, что у нее есть справка от врача, а также напомнила, что до 34 недель ограничений нет. Модель подчеркнула, что ей еще рано ждать тренировочных схваток, поэтому фанаты предположили, что роды пройдут в конце сентября или начале октября.