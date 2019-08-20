Модернизированная БМП-3 будет "не по зубам" снарядам противника





БПМ-3 поступила на вооружение советской армии в конце 1980-х. При ее разработке опирались на опыт БМП-1 и БМП-2 во время войны в Афганистане. Тогда советские войска столкнулись с проблемой слабой защищенности этой боевой машины, так как ее броня легко пробивалась гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.Именно поэтому БМП-3 оснастили передовой по тем временам защитой. Она включая круговую броню, способную защищать от крупнокалиберных пулеметов, а также лобовой слой, выдерживающий прямое попадание снаряда 30-мм калибра с дистанции 100-200 метров. Из-за этой защиты машина стала тяжелее и больше, поэтому пришлось использовать алюминий вместе стали, чтобы сохранить ее ходовые характеристики.С тех пор прошло 3 десятилетия и БМП-3 нуждается в очередной модернизации. Даже сейчас эта боевая машина считается одной из лучших в своем классе, однако российские военные хотят оснастить ее передовыми системами защиты. Считается, что она может получить оборудование, которое устанавливается на танки семейства «Армата».Если так произойдет, то БМП-3 окажется «не по зубам» снарядам противника из-за комплекса активной защиты «Афганит», позволяющей уничтожать снаряды противника.