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Модернизированная БМП-3 будет "не по зубам" снарядам противника

Модернизированная БМП-3 может получить современную систему защиты, использующуюся на танках семейства «Армата». Если так произойдет, то эта боевая машина окажется «не по зубам» снарядам противника.

БПМ-3 поступила на вооружение советской армии в конце 1980-х. При ее разработке опирались на опыт БМП-1 и БМП-2 во время войны в Афганистане. Тогда советские войска столкнулись с проблемой слабой защищенности этой боевой машины, так как ее броня легко пробивалась гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

Именно поэтому БМП-3 оснастили передовой по тем временам защитой. Она включая круговую броню, способную защищать от крупнокалиберных пулеметов, а также лобовой слой, выдерживающий прямое попадание снаряда 30-мм калибра с дистанции 100-200 метров. Из-за этой защиты машина стала тяжелее и больше, поэтому пришлось использовать алюминий вместе стали, чтобы сохранить ее ходовые характеристики.

С тех пор прошло 3 десятилетия и БМП-3 нуждается в очередной модернизации. Даже сейчас эта боевая машина считается одной из лучших в своем классе, однако российские военные хотят оснастить ее передовыми системами защиты. Считается, что она может получить оборудование, которое устанавливается на танки семейства «Армата».

Если так произойдет, то БМП-3 окажется «не по зубам» снарядам противника из-за комплекса активной защиты «Афганит», позволяющей уничтожать снаряды противника.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:22

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