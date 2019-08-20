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Медики предупредили об опасности яблочного сока

Медики предупредили об опасности яблочного сока, если пить его более трёх стаканов в неделю. Для агентства городских новостей «Москва» диетолог Антонина Стародубова поделилась особенностями фруктового напитка.

Яблочный сок – вкусный и полезный, содержит в своем составе витамины В, Е, Н, кальций, железо, цинк, натрий и другие минеральные вещества, но имеет некоторые особенности, вредящие организму человека. Дело в том, что он повышает уровень глюкозы в крови, становясь опасным для диабетиков, людям с нарушением обмена веществ и ожирением. Кроме того, свежевыжатый яблочный сок обладает повышенной кислотностью, а это может навредить слизистой кишечно-желудочного тракта, вызвать подагру и гормональный дисбаланс. Также напиток противопоказан людям с язвой желудка и эрозией.

Диетолог Антонина Стародубова уверяет, что для здоровых людей нет противопоказаний, но советует выпивать его в первой половине дня и не более трёх стаканов в неделю. Она добавила, что сок из яблок может навредить зубной эмали, поэтому лучше пить его через трубочку, а после употребления стоит прополоскать рот обычной водой. Стоит отметить, что пакетированный яблочный напиток имеет больше сахара в своём составе и практически не обладает полезными свойствами для организма.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 09:16

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