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Названы три простых и эффективных способа предотвращения сердечно-сосудистых болезней

В разы снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта помогут отказ от курения, небольшая по времени физическая активность и употребление фруктов и овощей. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Почти до 50% мужчин и 40% женщин жалуются на повышенный уровень артериального давления. Это может привести к развитию инсульта и инфаркта. Сотрудники отечественного Минздрава назвали простые методы предотвращения опасных заболеваний. Благодаря им выяснилось, что риск их возникновения у представительниц слабого пола с талией меньше 80 см и у мужчин менее 94 см заметно ниже. Избавят от плохого состояния 30 минут в день физической активности, отказ от вредных привычек и потребление не менее 500 граммов овощей и фруктов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об изучении опыта стран с высокой продолжительностью жизни. Одним из примеров послужила Япония, где людям старше 40 лет регулярно изменяют талии.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:08

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