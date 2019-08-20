Названы три простых и эффективных способа предотвращения сердечно-сосудистых болезней





Почти до 50% мужчин и 40% женщин жалуются на повышенный уровень артериального давления. Это может привести к развитию инсульта и инфаркта. Сотрудники отечественного Минздрава назвали простые методы предотвращения опасных заболеваний. Благодаря им выяснилось, что риск их возникновения у представительниц слабого пола с талией меньше 80 см и у мужчин менее 94 см заметно ниже. Избавят от плохого состояния 30 минут в день физической активности, отказ от вредных привычек и потребление не менее 500 граммов овощей и фруктов.Ранее в Роспотребнадзоре заявили об изучении опыта стран с высокой продолжительностью жизни. Одним из примеров послужила Япония, где людям старше 40 лет регулярно изменяют талии.