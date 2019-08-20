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Алена Савкина пришла на свадьбу Леши Купина и Майи Донцовой с новым бойфрендом

Участница «Дома-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) посетила бракосочетание своих близких приятелей - Алексея Купина и Майи Донцовой в компании нового возлюбленного. К слову, 6-месячный наследник длинноволосой красавицы сидел у молодого человека на руках, а сама мамочка буквально светилась от счастья.
Алена Савкина пришла на свадьбу Леши Купина и Майи Донцовой с новым бойфрендом

Не так давно Алена Савкина поставила точку в отношениях с саратовским шансонье Ильей Яббаровым. А все потому, что у нее появился новый избранник, с которым она познакомилась на девичнике Майи Донцовой. Нужно сказать, что сначала Рапунцель-младшая скрывала молодого человека от фанатов и не рассказывала о нем в Периметре, однако после очередных скандалов с Яббаровым начала намекать поклонникам на то, что в ее жизни совсем скоро могут наступить большие перемены.

Считанные часы назад в соцсетях появились ролики, на которых Савкина в сопровождении нового бойфренда прибыла на свадьбу Леши Купина и Майи Донцовой. Сложно не заметить, что Алену настолько радует все, что на данный момент происходит в ее жизни, что она даже доверила избраннику своего полугодовалого сына Богдана.

Как на тот факт, что Савкина посетила бракосочетание Купина и Донцовой в сопровождении нового мужчины отреагировал Яббаров, пока сложно сказать. Однако Илья не так давно признался, что ему не будет нравиться, если бойфренд Алены будет как-то «граничить» с его 6-месячным наследником.

Более того, многим гостям на свадьбе Купина и Донцовой показалось, что новый ухажер Савкиной очень похож на Яббарова.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:46

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