Алена Савкина пришла на свадьбу Леши Купина и Майи Донцовой с новым бойфрендом

Не так давно Алена Савкина поставила точку в отношениях с саратовским шансонье Ильей Яббаровым. А все потому, что у нее появился новый избранник, с которым она познакомилась на девичнике Майи Донцовой. Нужно сказать, что сначала Рапунцель-младшая скрывала молодого человека от фанатов и не рассказывала о нем в Периметре, однако после очередных скандалов с Яббаровым начала намекать поклонникам на то, что в ее жизни совсем скоро могут наступить большие перемены.Считанные часы назад в соцсетях появились ролики, на которых Савкина в сопровождении нового бойфренда прибыла на свадьбу Леши Купина и Майи Донцовой. Сложно не заметить, что Алену настолько радует все, что на данный момент происходит в ее жизни, что она даже доверила избраннику своего полугодовалого сына Богдана.Как на тот факт, что Савкина посетила бракосочетание Купина и Донцовой в сопровождении нового мужчины отреагировал Яббаров, пока сложно сказать. Однако Илья не так давно признался, что ему не будет нравиться, если бойфренд Алены будет как-то «граничить» с его 6-месячным наследником.Более того, многим гостям на свадьбе Купина и Донцовой показалось, что новый ухажер Савкиной очень похож на Яббарова.