18-летняя дочь Веры Брежневой продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике

Старшая дочь Веры Брежневой и Виталия Войченко Соня Киперман проводит летние каникулы со своим возлюбленным Мэттом. Молодые люди наслаждаются обществом друг друга, отдыхая вдвоем на шикарной вилле в Италии. Наследница певицы хоть и не скрывает своего избранника от публики, но все-таки предпочитает в Instagram-аккаунте делиться только своими снимками.На одном из недавно опубликованных фото Киперман продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике позируя у бассейна. Девушка позировала фотографу, сидя на краю трамплина и обняв ноги. Скорее всего создателем снимка выступил бойфренд дочери Веры Брежневой, однако в подписи к изображению она написала лишь лаконичное «Лето никогда не должно заканчиваться».Подписчики Instagram-страницы Сони Киперман назвали девушку копией мамы и восхитились ее шикарной фигурой. Кроме того, поклонники 18-летней блондинки отметили, что ее природная красота и естественность составляет разительный контраст с «куклами» из социальных сетей, поэтому попросили наследницу Брежневой оставаться верной своему стилю и образу.