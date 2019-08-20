АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии на здоровье диеты CICO и ее…
EUR 73.95 USD 66.61
Курс валют на 20.08.2019

18-летняя дочь Веры Брежневой продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике

Дочь Веры Брежневой продемонстрировала поклонникам шикарную фигуру в купальнике. 18-летняя Соня Киперман позировала фотографу у бассейна, находящегося на территории шикарной виллы.
18-летняя дочь Веры Брежневой продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике

Старшая дочь Веры Брежневой и Виталия Войченко Соня Киперман проводит летние каникулы со своим возлюбленным Мэттом. Молодые люди наслаждаются обществом друг друга, отдыхая вдвоем на шикарной вилле в Италии. Наследница певицы хоть и не скрывает своего избранника от публики, но все-таки предпочитает в Instagram-аккаунте делиться только своими снимками.

На одном из недавно опубликованных фото Киперман продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике позируя у бассейна. Девушка позировала фотографу, сидя на краю трамплина и обняв ноги. Скорее всего создателем снимка выступил бойфренд дочери Веры Брежневой, однако в подписи к изображению она написала лишь лаконичное «Лето никогда не должно заканчиваться».

Подписчики Instagram-страницы Сони Киперман назвали девушку копией мамы и восхитились ее шикарной фигурой. Кроме того, поклонники 18-летней блондинки отметили, что ее природная красота и естественность составляет разительный контраст с «куклами» из социальных сетей, поэтому попросили наследницу Брежневой оставаться верной своему стилю и образу.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Захарьяш «перебрал» на свадьбе Леши Купина и Майи Донцовой и начал приставать к Ирине…
Ляйсан Утяшева и Павел Воля выпустили спортивные костюмы с принтом из детских…
Анастасия Решетова обнажила живот на позднем сроке…
Модернизированная БМП-3 будет "не по зубам" снарядам…
Медики предупредили об опасности яблочного…
Названы три простых и эффективных способа предотвращения сердечно-сосудистых…
Развенчаны пять популярных мифов о…
Эксперты рассказали о влиянии на здоровье диеты CICO и ее…
18-летняя дочь Веры Брежневой продемонстрировала шикарную фигуру в…
Алена Савкина пришла на свадьбу Леши Купина и Майи Донцовой с новым…
Врачи назвали способы предотвращения инсульта головного…
Перед смертью Алла Вербер могла испытывать сильные боли и…
Юлия Михалкова рассказала, как добиться стройной…
Принц Уильям видит в принце Гарри и Меган Маркл угрозу для королевской семьи…
Звезды «Дома-2» Майя Донцова и Леша Купин сыграли свадьбу в голливудском…
Курс рубля снизился после покупки долларов «таинственным…
Врачи советуют отказаться от использования обычного…
Наталья Бочкарева за год похудела на 60…
Максим Галкин пристыдил дочь Лизу за показывание…
Сергей Шнуров вышел на сцену LiveFest в строгом…
Лионелла Пырьева: Олег Стриженов не общался с внучкой из-за…
Названы 5 убийственных для тестостерона…
85-летний Марк Захаров попал в…
В РАН рассказали о возможности заразиться вирусами через…
Эксперт из Австралии доказал эффективность бега в лечении смертельных…
Дуэйн «Скала» Джонсон женился на Лорен Хэшиан после 12 лет…
Психологи из США связали смайлы в переписке с сексом на первом…
Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей от первого…
Геймеры прокомментировали новую игру, схожую с Cyberpunk…
Ученые рассказали о продукте, помогающем избавиться от жира на…
Лиза Галкина станцевала перед своим…
Смартфон Realme 5 Pro протестировали в базе…
Запор может свидетельствовать о дефиците кальция в…
Отдыхающая во Франции Юлия Высоцкая похвасталась идеальной…
Яндекс выведет на дороги 1000 беспилотников уже к 2023…
Эксперты рассказали, с какого возраста люди считаются…
Сергей Баталов признался, что его рождение в качестве актера произошло в…
Эксперты рассказали, как можно отказаться от…
Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон и Меган Маркл в 2020…
Во Франции нашли саркофаг возрастом 1500 лет эпохи…
Просмотреть все новости