Врачи назвали способы предотвращения инсульта головного мозга
Врачи рассказали, что надо предпринимать для предотвращения инсульта головного мозга. В частности, нужно вести здоровый образ жизни.
Как пишут «argumenti.ru», профилактике инсульта способствуют следующие факторы, рекомендованные врачами: контроль артериального давления, прием прописанных врачами лекарств в случае наличия ишемической болезни, избавление от дополнительных килограммов, полный отказ от вредных привычек и желание вести активный и здоровый образ жизни.
Инсультом называется острое нарушение процесса попадания крови в мозг, что характеризуется неожиданным проявлением очаговой неврологической симптоматики, которая приводит к смерти или сохраняется в течение суток. Влияют на появление инсульта употребление наркотиков, алкоголя, сигарет, малоподвижный образ жизни, плохое свертывание крови, сердечные недуги и другое.
Как пишут «argumenti.ru», профилактике инсульта способствуют следующие факторы, рекомендованные врачами: контроль артериального давления, прием прописанных врачами лекарств в случае наличия ишемической болезни, избавление от дополнительных килограммов, полный отказ от вредных привычек и желание вести активный и здоровый образ жизни.
Инсультом называется острое нарушение процесса попадания крови в мозг, что характеризуется неожиданным проявлением очаговой неврологической симптоматики, которая приводит к смерти или сохраняется в течение суток. Влияют на появление инсульта употребление наркотиков, алкоголя, сигарет, малоподвижный образ жизни, плохое свертывание крови, сердечные недуги и другое.