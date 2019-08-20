Юлия Михалкова рассказала, как добиться стройной фигуры

36-летняя Михалкова является одной из центральных фигур комедийного шоу, что заставляет её следить за своими формами после концертов, проводя изнуряющие тренировки. Её стройной фигурой восхищаются не только мужчины, но и женщины. На странице в Instagram актрисы часто появляются видео с занятий спортом и другие мотивирующие посты. В своей новой публикации она показала, как рано утром проводит время в спортзале, упражняясь на сайкле. Юлия Михалкова призналась, что любит тренироваться в утреннее время больше, чем вечером, а также объяснила причину такого выбора.«Пока доживёшь до вечера, найдётся масса причин и отговорок не пойти на тренировку. И это не единственный плюс! Кроме этого, зал с утра — это отличный старт для мозга, после него увеличивается работоспособность, а еще считается, что именно тренировка утром снижает аппетит», - написала актриса. Юлия Михалкова является ярой любительницей макаронных изделий и не считает себя приверженкой правильного питания. Она объясняет это тем, что можно есть все, чего душа требует, но в меру, а потом отрабатывать это в зале.