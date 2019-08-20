Принц Уильям видит в принце Гарри и Меган Маркл угрозу для королевской семьи Британии

Как отметила Ингрид Сьюард, поведение Меган Маркл и принца Гарри нельзя назвать королевским. Также биограф передает, что принц Уильям может быть разочарован в брате и считает, что пренебрежение правилами может нести негативные последствия для монархии. Как заявила автор, за четой Сассекских часто замечают нарушения королевского протокола, на что принц Гарри отвечал, что он остается частным лицом. В частности, публике не понравились закрытые крестины Арчи, а также многие говорят о разладе между братьями.Британцы предположили, что молодая семья специально съехала из Кенсингтонского дворца перед появлением на свет наследника, а потом завела отдельный от Кейт Миддлтон и ее супруга аккаунт в Instagram. Позднее были разделены королевские обязанности между семьями, а именно - патронирование благотворительности.