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Звезды «Дома-2» Майя Донцова и Леша Купин сыграли свадьбу в голливудском стиле

Одна из самых ярких пар второго сезона телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Майя Донцова и Алексей Купин сыграли бракосочетание в голливудском стиле. Для мероприятия невеста выбрала сразу три абсолютно разных белоснежных платья.


Майя Донцова и Леша Купин давно хотели сыграть шикарную свадьбу. Парочка встречалась уже несколько лет, однако каждый раз из-за непредвиденных обстоятельств поход в ЗАГС откладывался. Впрочем, вчера, 19 августа, бракосочетание все-таки состоялось.

Стоит отметить, что официально оформили свои отношения Донцова и Купин еще в начале августа. В ЗАГС Майя и Леша никого не приглашали, поэтому церемония была очень скромной. К самому же празднику влюбленные готовились несколько месяцев.

Бракосочетание, которое молодожены организовали в голливудском стиле, прошло в одном из загородных коттеджей. Донцова и Купин сразу же определили, что в декоре их праздника будут превалировать серебряные и золотые тона. Для отделки зала Майя и Леша остановили свой выбор на светлых оттенках и перьях.


Также Донцова и Купин решили устроить роспись для своих друзей и родственников, которая прошла композиции со словом «Love». Нужно сказать, что на свадьбе Майи и Леши присутствовали многие бывшие участники «Дома-2», в числе которых оказался Валерий Блюменкранц, Ирина Пинчук, Виктор Литвинов, Саймон Марданшин и многие другие.

За праздник Донцова поменяла три наряда. На церемонии Майя появилась в наряде с достаточно дерзким разрезом прямо от бедра. Два последующих платья были в разы скромнее.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:23

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