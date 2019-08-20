Звезды «Дома-2» Майя Донцова и Леша Купин сыграли свадьбу в голливудском стиле

Майя Донцова и Леша Купин давно хотели сыграть шикарную свадьбу. Парочка встречалась уже несколько лет, однако каждый раз из-за непредвиденных обстоятельств поход в ЗАГС откладывался. Впрочем, вчера, 19 августа, бракосочетание все-таки состоялось.Стоит отметить, что официально оформили свои отношения Донцова и Купин еще в начале августа. В ЗАГС Майя и Леша никого не приглашали, поэтому церемония была очень скромной. К самому же празднику влюбленные готовились несколько месяцев.Бракосочетание, которое молодожены организовали в голливудском стиле, прошло в одном из загородных коттеджей. Донцова и Купин сразу же определили, что в декоре их праздника будут превалировать серебряные и золотые тона. Для отделки зала Майя и Леша остановили свой выбор на светлых оттенках и перьях.Также Донцова и Купин решили устроить роспись для своих друзей и родственников, которая прошла композиции со словом «Love». Нужно сказать, что на свадьбе Майи и Леши присутствовали многие бывшие участники «Дома-2», в числе которых оказался Валерий Блюменкранц, Ирина Пинчук, Виктор Литвинов, Саймон Марданшин и многие другие.За праздник Донцова поменяла три наряда. На церемонии Майя появилась в наряде с достаточно дерзким разрезом прямо от бедра. Два последующих платья были в разы скромнее.