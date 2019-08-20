Врачи советуют отказаться от использования обычного йода





Врачи советуют применять йод и зеленку исключительно для обработки неглубоких ран или ссадин, так же можно помазать ими кожу вокруг повреждения. В противном случае эти средства нанесут ожоги слизистой оболочке человека и мягким тканям. Несмотря на всеобщее заблуждение в этом вопросе, зеленка в данном плане более «гуманна». Эти средства лучше заменять на более современные препараты, выполненные на основе йода. Обычно речь идет про его водные растворы – бетадин, повидон-йод, йодопирон и другие. Они менее агрессивны и наносят слизистой оболочке и мягким тканям меньший ущерб, а также имеют более эффективный обеззараживающий эффект.При этом врачи отмечают, что не стоит отказываться от зеленки и обычного йода полностью. Если человеку нужно обработать рану, а у него есть только они – то нужно использовать их. Перекись водорода имеет меньшее обеззараживающее действие и более короткий срок сохраняет свою защиту. Поэтому после нее лучше прибегнуть к зеленке и йоду, если других средств под рукой нет. При этом врачи рекомендуют все же отдавать предпочтение водным растворам: они более эффективны и не вызывают аллергических реакций организма.