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Врачи советуют отказаться от использования обычного йода

Российские врачи советуют людям отказаться от использования обычного йода. Это связано с его низкой эффективностью и высокой степенью ожогов, которые он наносит слизистой оболочке человека, его лучше заменять на водный раствор йода.
Врачи советуют отказаться от использования обычного йода

Врачи советуют применять йод и зеленку исключительно для обработки неглубоких ран или ссадин, так же можно помазать ими кожу вокруг повреждения. В противном случае эти средства нанесут ожоги слизистой оболочке человека и мягким тканям. Несмотря на всеобщее заблуждение в этом вопросе, зеленка в данном плане более «гуманна». Эти средства лучше заменять на более современные препараты, выполненные на основе йода. Обычно речь идет про его водные растворы – бетадин, повидон-йод, йодопирон и другие. Они менее агрессивны и наносят слизистой оболочке и мягким тканям меньший ущерб, а также имеют более эффективный обеззараживающий эффект.

При этом врачи отмечают, что не стоит отказываться от зеленки и обычного йода полностью. Если человеку нужно обработать рану, а у него есть только они – то нужно использовать их. Перекись водорода имеет меньшее обеззараживающее действие и более короткий срок сохраняет свою защиту. Поэтому после нее лучше прибегнуть к зеленке и йоду, если других средств под рукой нет. При этом врачи рекомендуют все же отдавать предпочтение водным растворам: они более эффективны и не вызывают аллергических реакций организма.

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Наука / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:18

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