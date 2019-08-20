Наталья Бочкарева за год похудела на 60 килограммов

В Instagram Наталья Бочкарева разместила большое обновление, посвященное похудению. Актриса рассказала, что ее и эту тему связывает множество мифов и откровенного мошенничества. Как-то раз звезду «Счастливы вместе» попросили подписать книгу, якобы написанную ею самой: «Несерьезные диеты Даши Букиной. Как похудеть и не умереть». Также не раз она читала в Сети разные диеты, которые она, как будто использовала для похудения с 79 до 59 килограмм.Наталья Бочкарева заявила, что в этом нет ни доли правды. Книги про свое похудение она не писала, поэтому попросила поклонников быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников, а что касается лишнего веса, то ее ситуация была куда серьезнее. После вторых родов она весила 120 килограмм, поэтому ей пришлось сбрасывать не 20, а целых 60. На это у нее ушло около года.При этом, признается Наталья Бочкарева, у нее отсутствовала секретная диета для похудения. Все что делала актриса: не ела на ночь и регулярно занималась физическими нагрузками, чаще всего – танцами. Также она сократила употребление сладкого, что далось ей крайне тяжело, ведь звезда «Счастливы вместе» считает себя сладкоежкой.