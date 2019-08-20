Максим Галкин пристыдил дочь Лизу за показывание языка
Телеведущий и шоумен Максим Галкин строго отчитал дочь за то, что она показала язык. Архивное видео появилось на фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram.
На кадрах видно, что действие происходит в машине во время семейной поездки. Гарри Галкин увидел знак на дороге и зачитал: “Скорость 60 километров”. В это время телеведущий при помощи специальной программы наложил в Instagram Лизе Галкиной ушки, после чего его дочь стала похожей на собачку. Наследница Примадонны стала изображать питомца, показывая язык. Однако это расстроило Максима Галкина, который строго приказал перестать показывать язык.
В комментариях поклонники умилились видеозаписи, отметив, что уже с малых лет Лиза Галкина показывает небывалый артистизм. Также публика обсуждала таланты детей Примадонны, восхитившись тем, что они уже ходят к репетитору по французскому языку.
На кадрах видно, что действие происходит в машине во время семейной поездки. Гарри Галкин увидел знак на дороге и зачитал: “Скорость 60 километров”. В это время телеведущий при помощи специальной программы наложил в Instagram Лизе Галкиной ушки, после чего его дочь стала похожей на собачку. Наследница Примадонны стала изображать питомца, показывая язык. Однако это расстроило Максима Галкина, который строго приказал перестать показывать язык.
В комментариях поклонники умилились видеозаписи, отметив, что уже с малых лет Лиза Галкина показывает небывалый артистизм. Также публика обсуждала таланты детей Примадонны, восхитившись тем, что они уже ходят к репетитору по французскому языку.