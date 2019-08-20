Максим Галкин пристыдил дочь Лизу за показывание языка

На кадрах видно, что действие происходит в машине во время семейной поездки. Гарри Галкин увидел знак на дороге и зачитал: “Скорость 60 километров”. В это время телеведущий при помощи специальной программы наложил в Instagram Лизе Галкиной ушки, после чего его дочь стала похожей на собачку. Наследница Примадонны стала изображать питомца, показывая язык. Однако это расстроило Максима Галкина, который строго приказал перестать показывать язык.В комментариях поклонники умилились видеозаписи, отметив, что уже с малых лет Лиза Галкина показывает небывалый артистизм. Также публика обсуждала таланты детей Примадонны, восхитившись тем, что они уже ходят к репетитору по французскому языку.