Сергей Шнуров вышел на сцену LiveFest в строгом костюме

LiveFest длился три дня, и за это время на сцену вышли ряд знаменитых отечественных групп и исполнителей. Иногда свои коррективы вносила погода, из-за перепадов которой пострадал фронтмен группы «Хлеб», которому потребовалась помощь врачей. Находясь на сцене, артист признался, что иногда у него темнеет в глазах, но это не стало причиной отмены концерта.Одним из участников фестиваля была Линда, появившаяся перед зрителями в розовых лосинах и ярком макияже. На вопрос, что она думает по поводу недавней конфликтной ситуации с Максимом Фадеевым и Наргиз Закировой, певица ответила, что не следит за новостями. «Максим никогда не был моим продюсером», - заявила она, добавив, что прежде они являлись равноправными сотрудниками.Целый час на сцене провела группировка «Ленинград», посетившая LiveFest в рамках прощального тура. Ее лидер Сергей Шнуров обычно выходит на сцену в шортах и майке, но на этот раз он предстал перед поклонниками в костюме. В ходе выступления певец снял пиджак и подносил рюмки с неким напитком солировавшим Флориде Чантурии и ST.