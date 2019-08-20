Лионелла Пырьева: Олег Стриженов не общался с внучкой из-за квартиры





Лионелла Пырьева стала гостем программы «Судьба человека», где рассказала о своей личной жизни, отношениях с Олегом Стриженовым и его внучке Александре Холошиной. Последняя является дочерью актрисы Натальи Стриженовой, ушедшей из жизни в возрасте 45 лет. Отношения артиста с внучкой были затруднены из-за позиции его жены Марианны, ведь она всяческий препятствовала их контактам. По этой причине они практически не общались.Из-за этого Олег Стриженов, отмечает Лионелла Пырьева, фактически не знал внучку. В один момент актер узнал, что у него есть пропавшая квартира и захотел выяснить, что с ней случилось. Ситуация сложилась кстати и ему как раз позвонила Александра. Актер после недолгого вступления задал прямой вопрос: «Что с квартирой?». Подобная тема очень не понравилась внучке, и она назвала деда «сволочью» и сразу бросила трубку. Как признается Лионелла Пырьева, Олег Стриженов не терпел подобного отношения к себе, поэтому больше с внучкой никогда не общался.Также актриса вспомнила, как они повенчались с актером в 2010 году. Тогда Москву окутывали лесные пожары, однако артист настоял на этом решении.