Названы 5 убийственных для тестостерона продуктов
Ученые выяснили, какие продукты негативно влияют на мужское здоровья, в частности, снижают уровень тестостерона. Рекомендации по поводу питания представлены в журнале Men’sHealth.
Здоровый уровень тестостерона в организме помогает поддержанию здоровья, в частности предотвращает развитие диабета 2 типа, ожирения и болезней сердца. Диета стала одним из самых простых способов контролировать показатели. Есть продукты, которые помогают держать в норме наличие тестостерона, а другие разрушают все запасы. Медики советуют отказаться от алкоголя, поскольку содержащиеся в нем эндорфины ответственны за снижение Т-уровней. В результате современных научных исследований ученые пришли к выводу, что соя уменьшает количество сперматозоидов и снижает уровень тестостерона. Употребление сладкого тоже имеет негативные последствия. Ученые из Оксфордского университета собрали 75 мужчин, которые в рамках исследования употребили 75 г дозы чистого сахара. В среднем мужчины испытывали снижение уровня тестостерона на 25%.
Ученые советуют отказаться от сладких продуктов на завтрак, поскольку помимо увеличения веса такие лакомства ведут к снижению уровня тестостерона из-за наличия транс-жиров. Несмотря на наличие жирных кислот омега-3 в семенах льна, исследования, проведенные Медицинским центром Университета Дьюка в США, показали, что содержащийся в продукте лигнан способствует снижению уровня тестостерона.
Здоровый уровень тестостерона в организме помогает поддержанию здоровья, в частности предотвращает развитие диабета 2 типа, ожирения и болезней сердца. Диета стала одним из самых простых способов контролировать показатели. Есть продукты, которые помогают держать в норме наличие тестостерона, а другие разрушают все запасы. Медики советуют отказаться от алкоголя, поскольку содержащиеся в нем эндорфины ответственны за снижение Т-уровней. В результате современных научных исследований ученые пришли к выводу, что соя уменьшает количество сперматозоидов и снижает уровень тестостерона. Употребление сладкого тоже имеет негативные последствия. Ученые из Оксфордского университета собрали 75 мужчин, которые в рамках исследования употребили 75 г дозы чистого сахара. В среднем мужчины испытывали снижение уровня тестостерона на 25%.
Ученые советуют отказаться от сладких продуктов на завтрак, поскольку помимо увеличения веса такие лакомства ведут к снижению уровня тестостерона из-за наличия транс-жиров. Несмотря на наличие жирных кислот омега-3 в семенах льна, исследования, проведенные Медицинским центром Университета Дьюка в США, показали, что содержащийся в продукте лигнан способствует снижению уровня тестостерона.
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:39