АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы 5 убийственных для тестостерона…
EUR 73.95 USD 66.61
Курс валют на 20.08.2019

Названы 5 убийственных для тестостерона продуктов

Ученые выяснили, какие продукты негативно влияют на мужское здоровья, в частности, снижают уровень тестостерона. Рекомендации по поводу питания представлены в журнале Men’sHealth.

Здоровый уровень тестостерона в организме помогает поддержанию здоровья, в частности предотвращает развитие диабета 2 типа, ожирения и болезней сердца. Диета стала одним из самых простых способов контролировать показатели. Есть продукты, которые помогают держать в норме наличие тестостерона, а другие разрушают все запасы. Медики советуют отказаться от алкоголя, поскольку содержащиеся в нем эндорфины ответственны за снижение Т-уровней. В результате современных научных исследований ученые пришли к выводу, что соя уменьшает количество сперматозоидов и снижает уровень тестостерона. Употребление сладкого тоже имеет негативные последствия. Ученые из Оксфордского университета собрали 75 мужчин, которые в рамках исследования употребили 75 г дозы чистого сахара. В среднем мужчины испытывали снижение уровня тестостерона на 25%.
Названы 5 убийственных для тестостерона продуктов

Ученые советуют отказаться от сладких продуктов на завтрак, поскольку помимо увеличения веса такие лакомства ведут к снижению уровня тестостерона из-за наличия транс-жиров. Несмотря на наличие жирных кислот омега-3 в семенах льна, исследования, проведенные Медицинским центром Университета Дьюка в США, показали, что содержащийся в продукте лигнан способствует снижению уровня тестостерона.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи советуют отказаться от использования обычного…
Наталья Бочкарева за год похудела на 60…
Максим Галкин пристыдил дочь Лизу за показывание…
Сергей Шнуров вышел на сцену LiveFest в строгом…
Лионелла Пырьева: Олег Стриженов не общался с внучкой из-за…
Названы 5 убийственных для тестостерона…
85-летний Марк Захаров попал в…
В РАН рассказали о возможности заразиться вирусами через…
Эксперт из Австралии доказал эффективность бега в лечении смертельных…
Дуэйн «Скала» Джонсон женился на Лорен Хэшиан после 12 лет…
Психологи из США связали смайлы в переписке с сексом на первом…
Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей от первого…
Геймеры прокомментировали новую игру, схожую с Cyberpunk…
Ученые рассказали о продукте, помогающем избавиться от жира на…
Лиза Галкина станцевала перед своим…
Смартфон Realme 5 Pro протестировали в базе…
Запор может свидетельствовать о дефиците кальция в…
Отдыхающая во Франции Юлия Высоцкая похвасталась идеальной…
Яндекс выведет на дороги 1000 беспилотников уже к 2023…
Эксперты рассказали, с какого возраста люди считаются…
Сергей Баталов признался, что его рождение в качестве актера произошло в…
Эксперты рассказали, как можно отказаться от…
Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон и Меган Маркл в 2020…
Во Франции нашли саркофаг возрастом 1500 лет эпохи…
Названы четыре ключа к эмоциональному…
Никита Пресняков и Алена Краснова снялись в стильной…
Медики назвали зуд и вздутие живота признаками развития рака…
В Москве голый 17-летний студент МГГУ выпал из…
Агата Муцениеце рассказала, чем Павел Прилучный бесит ее в…
Ученые использовали космические технологии для экспресс-диагностики…
Юлия Высоцкая рассказала об увлечении 16-летнего сына…
Жительница США несколько лет не занималась сексом из-за редкой…
Алексей Воробьев заявил о готовности подарить поклонницам свое нижнее…
Эксперты объяснили, почему в России стали реже…
Маша Распутина показала, как выглядела более 20 лет…
Саудовская Аравия хочет построить независимый город будущего посреди…
Алексей Чумаков поучаствовал в съемках откровенного клипа на песню Константина…
Российские ученые нашли способ построить «магнитный»…
Кит Харрингтон опасается, что после съемок в сериале “Игра престолов” не сможет иметь…
Названы автомобили с самым низким риском…
Просмотреть все новости