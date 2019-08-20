Названы 5 убийственных для тестостерона продуктов





Здоровый уровень тестостерона в организме помогает поддержанию здоровья, в частности предотвращает развитие диабета 2 типа, ожирения и болезней сердца. Диета стала одним из самых простых способов контролировать показатели. Есть продукты, которые помогают держать в норме наличие тестостерона, а другие разрушают все запасы. Медики советуют отказаться от, поскольку содержащиеся в нем эндорфины ответственны за снижение Т-уровней. В результате современных научных исследований ученые пришли к выводу, чтоуменьшает количество сперматозоидов и снижает уровень тестостерона. Употреблениетоже имеет негативные последствия. Ученые из Оксфордского университета собрали 75 мужчин, которые в рамках исследования употребили 75 г дозы чистого сахара. В среднем мужчины испытывали снижение уровня тестостерона на 25%.Ученые советуют отказаться от сладких продуктов на завтрак, поскольку помимо увеличения веса такие лакомства ведут к снижению уровня тестостерона из-за наличия. Несмотря на наличие жирных кислот омега-3 в, исследования, проведенные Медицинским центром Университета Дьюка в США, показали, что содержащийся в продукте лигнан способствует снижению уровня тестостерона.