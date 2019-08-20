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Эксперт из Австралии доказал эффективность бега в лечении смертельных болезней

Известный эксперт из Австралии доказал эффективность бега в лечении таких смертельных болезней, как онкология, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Профессор Питер Лидман, возглавляющий Медицинский исследовательский институт и являющийся директором инновационного центра клинических испытаний, заявил об острой необходимости приобщения пациентов к физической культуре.
Эксперт из Австралии доказал эффективность бега в лечении смертельных болезней

Сердечно-сосудистые заболевания убивают одного австралийца каждые 12 минут. Каждые пять минут у человека диагностируется диабет. На сегодняшний день более 49 000 человек умерли от рака. И противостоять болезням трудно, но можно, убежден профессор.

«Теперь мы знаем, что физические упражнения – это поистине отличная вещь, ведь всего за 12 месяцев с того момента, когда физические упражнения стали частью терапии рака, были зафиксированы фундаментальные изменения, - говорит профессор Лидман. - И теперь мы знаем, что физические упражнения укрепляют иммунную систему и позволяют эффективно бороться с онкологией, сахарным диабетом и болезнями сердца».

Эксперт также наполнил о других доступных и простых шагах на пути к здоровью. Сокращение потребления алкоголя, отказ от курения и поддержание здорового веса являются одними из наиболее достижимых изменений в собственном образе жизни, способствующих общему оздоровлению.

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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:23

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