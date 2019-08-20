Эксперт из Австралии доказал эффективность бега в лечении смертельных болезней

«Теперь мы знаем, что физические упражнения – это поистине отличная вещь, ведь всего за 12 месяцев с того момента, когда физические упражнения стали частью терапии рака, были зафиксированы фундаментальные изменения, - говорит профессор Лидман. - И теперь мы знаем, что физические упражнения укрепляют иммунную систему и позволяют эффективно бороться с онкологией, сахарным диабетом и болезнями сердца».





Сердечно-сосудистые заболевания убивают одного австралийца каждые 12 минут. Каждые пять минут у человека диагностируется диабет. На сегодняшний день более 49 000 человек умерли от рака. И противостоять болезням трудно, но можно, убежден профессор.Эксперт также наполнил о других доступных и простых шагах на пути к здоровью. Сокращение потребления алкоголя, отказ от курения и поддержание здорового веса являются одними из наиболее достижимых изменений в собственном образе жизни, способствующих общему оздоровлению.