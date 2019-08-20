В РАН рассказали о возможности заразиться вирусами через рукопожатие





В 2018 году глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от рукопожатий, отметив, что в результате этого могут передаваться возбудители разных болезней. Опасения политика подтвердили в Институте микробиологии РАН. По словам представителя ВУЗа Евгения Куликова, интенсивность пожатия и время контакта не имеют значения, так как важно лишь присутствие опасных микробов на коже. Именно таким методом передаются гепатит А и брюшной тиф, особенно часто страдают в данном случае дети.Чересчур опасными могут быть рукопожатия при респираторных недугах и гриппе. Больной чихает или кашляет, часто закрывая себе рот и нос. В итоге вредоносные микроорганизмы попадают на руку, которой люди потом здороваются.