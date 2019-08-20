АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы 5 убийственных для тестостерона…
EUR 73.95 USD 66.61
Курс валют на 20.08.2019

В РАН рассказали о возможности заразиться вирусами через рукопожатие

В РАН заявили о вреде рукопожатия. Такой способ приветствия приводит к передаче кожных заболеваний и желудочно-кишечных инфекций.

В 2018 году глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от рукопожатий, отметив, что в результате этого могут передаваться возбудители разных болезней. Опасения политика подтвердили в Институте микробиологии РАН. По словам представителя ВУЗа Евгения Куликова, интенсивность пожатия и время контакта не имеют значения, так как важно лишь присутствие опасных микробов на коже. Именно таким методом передаются гепатит А и брюшной тиф, особенно часто страдают в данном случае дети.

Чересчур опасными могут быть рукопожатия при респираторных недугах и гриппе. Больной чихает или кашляет, часто закрывая себе рот и нос. В итоге вредоносные микроорганизмы попадают на руку, которой люди потом здороваются.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи советуют отказаться от использования обычного…
Наталья Бочкарева за год похудела на 60…
Максим Галкин пристыдил дочь Лизу за показывание…
Сергей Шнуров вышел на сцену LiveFest в строгом…
Лионелла Пырьева: Олег Стриженов не общался с внучкой из-за…
Названы 5 убийственных для тестостерона…
85-летний Марк Захаров попал в…
В РАН рассказали о возможности заразиться вирусами через…
Эксперт из Австралии доказал эффективность бега в лечении смертельных…
Дуэйн «Скала» Джонсон женился на Лорен Хэшиан после 12 лет…
Психологи из США связали смайлы в переписке с сексом на первом…
Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей от первого…
Геймеры прокомментировали новую игру, схожую с Cyberpunk…
Ученые рассказали о продукте, помогающем избавиться от жира на…
Лиза Галкина станцевала перед своим…
Смартфон Realme 5 Pro протестировали в базе…
Запор может свидетельствовать о дефиците кальция в…
Отдыхающая во Франции Юлия Высоцкая похвасталась идеальной…
Яндекс выведет на дороги 1000 беспилотников уже к 2023…
Эксперты рассказали, с какого возраста люди считаются…
Сергей Баталов признался, что его рождение в качестве актера произошло в…
Эксперты рассказали, как можно отказаться от…
Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон и Меган Маркл в 2020…
Во Франции нашли саркофаг возрастом 1500 лет эпохи…
Названы четыре ключа к эмоциональному…
Никита Пресняков и Алена Краснова снялись в стильной…
Медики назвали зуд и вздутие живота признаками развития рака…
В Москве голый 17-летний студент МГГУ выпал из…
Агата Муцениеце рассказала, чем Павел Прилучный бесит ее в…
Ученые использовали космические технологии для экспресс-диагностики…
Юлия Высоцкая рассказала об увлечении 16-летнего сына…
Жительница США несколько лет не занималась сексом из-за редкой…
Алексей Воробьев заявил о готовности подарить поклонницам свое нижнее…
Эксперты объяснили, почему в России стали реже…
Маша Распутина показала, как выглядела более 20 лет…
Саудовская Аравия хочет построить независимый город будущего посреди…
Алексей Чумаков поучаствовал в съемках откровенного клипа на песню Константина…
Российские ученые нашли способ построить «магнитный»…
Кит Харрингтон опасается, что после съемок в сериале “Игра престолов” не сможет иметь…
Названы автомобили с самым низким риском…
Просмотреть все новости