Дуэйн «Скала» Джонсон женился на Лорен Хэшиан после 12 лет отношений

Сейчас Дуэйн «Скала» Джонсон является одним из самых известных голливудских актеров, поэтому многие женщины мечтают стать его избранницами, но сердце звезды уже давно занято. Артист с 2007 года состоит в отношениях с Лорен Хэшиан и, несмотря на то, что они до недавнего времени не являлись супругами, в искренности их чувств никто не сомневался. Сейчас пара воспитывает двух дочерей: 3-летнюю Жасмин и годовалую Тиану.Недавно в Instagram Дуэйн Джонсон неожиданно сообщил радостную новость – он женился на Лорен Хэшиан. Для этого важного события пара отправилась на Гавайи, где и состоялась церемония бракосочетания. Из-за местного климата актер отказался от костюма и отдал предпочтение белым брюкам и рубашке в тон. Его супруга была облечена в стильное белоснежное платье с цветочным узором и глубоким декольте. Данное обновление артист прокомментировал кратко: «Мы сделали это».Напомним, изначально свадьба Дуйэна Джонсона и Лорен Хэшиан должна была состоятся еще весной этого года, но планы нарушила недавняя беременность избранницы актера. Как он сам признавался: «Мама не хотела делать свадебное фото с большим животом – мама хотела хорошо выглядеть».