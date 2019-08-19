Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон и Меган Маркл в 2020 году

Согласно сведениям букмекерской конторы, шансы Маркл и Миддлтон родить в 2020 году составляют 3/1. При этом агентство Bookmakers.tv намного выше оценивает вероятность — 7/2. Публике известно, что принц Гарри не против двух детей в семье, но больше этого количества заводить не намеревается. Однако среди британцев ходят слухи, что герцог и герцогиня Сассекские хотят взять ребенка из приюта, а сама Меган Маркл больше рожать не собирается.Королевский комментатор Фил Дампье отметил, что Кейт Миддлтон вполне может родить еще одного ребенка, несмотря на наличие троих наследников. Издание The Sun передает, что при выходе в декрет герцогиня Кембриджская получит отличный шанс отказаться от выполнения статусных обязанностей.