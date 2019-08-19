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Названы четыре ключа к эмоциональному благополучию

Нейробиолог Ричард Дэвидсон назвал методики, ведущие к эмоциональному благополучию. Эксперт заявил, что существует четыре простых ключа, позволяющих человеку достичь состояния счастья и осознанной жизни.
Названы четыре ключа к эмоциональному благополучию

Первый из них – это регулярная медитация. Она позволяет человеку лучше осознавать свое собственное состояние, эмоции и переживания. Все это помогает ему лучше разобраться в самом себе и найти ответы на многие вопросы, интересовавшие его. Также это помогает выбрать правильные приоритеты деятельности, не тратить время на мелочи и заниматься тем, чем на самом деле хочется.

Следующий ключ к эмоциональному благополучию заключается в развитии позитивного мировоззрения. Оно позволяет человеку акцентировать свое внимание на хороших аспектах своей жизни и игнорировать все неприятности и переживания. Формирование такого мышления требует времени, но результат окупит все усилия.

Еще один ключ к эмоциональному благополучию – это фокусирование на «здесь и сейчас». Нейробиолог отмечает, что мозг человека не может концентрироваться одновременно на множестве вещей, поэтому ему лучше выполнять всего несколько заданий за раз. В таком случае он меньше устает и показывает более высокие результаты.

Последний совет от эксперта заключается в развитии душевной щедрости. Человеку нужно уметь искренне радоваться достижениям других, а не испытывать в таких ситуациях зависть, гнев и горечь.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:02

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