Названы четыре ключа к эмоциональному благополучию





Первый из них – это регулярная медитация. Она позволяет человеку лучше осознавать свое собственное состояние, эмоции и переживания. Все это помогает ему лучше разобраться в самом себе и найти ответы на многие вопросы, интересовавшие его. Также это помогает выбрать правильные приоритеты деятельности, не тратить время на мелочи и заниматься тем, чем на самом деле хочется.Следующий ключ к эмоциональному благополучию заключается в развитии позитивного мировоззрения. Оно позволяет человеку акцентировать свое внимание на хороших аспектах своей жизни и игнорировать все неприятности и переживания. Формирование такого мышления требует времени, но результат окупит все усилия.Еще один ключ к эмоциональному благополучию – это фокусирование на «здесь и сейчас». Нейробиолог отмечает, что мозг человека не может концентрироваться одновременно на множестве вещей, поэтому ему лучше выполнять всего несколько заданий за раз. В таком случае он меньше устает и показывает более высокие результаты.Последний совет от эксперта заключается в развитии душевной щедрости. Человеку нужно уметь искренне радоваться достижениям других, а не испытывать в таких ситуациях зависть, гнев и горечь.