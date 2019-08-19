АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли молекулу, способную уменьшать ущерб от сердечного…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Во Франции нашли саркофаг возрастом 1500 лет эпохи Меровингов

На территории Франции нашли саркофаг возрастом 1500 лет с останками женщины эпохи королевской династии Меровингов. Гроб VII столетия сможет археологам больше рассказать о жизни франков той эпохи.

Ученые уверены, что на месте строительных работ, где обнаружили раритетную конструкцию, мог находиться христианский монастырь. В гробу лежали кости, принадлежавшие средневековой женщине, страдавшей при жизни остеоартритом. Ее погребли в простом известняковом саркофаге с замурованной раствором крышкой.

Подобная усыпальница возрастом 1500 лет могла быть закопана под проходом в молельный дом. Также во время раскопок удалось найти изделия из керамики, которые позже изучат в национальном Институте археологических исследований.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, как можно отказаться от…
Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон и Меган Маркл в 2020…
Во Франции нашли саркофаг возрастом 1500 лет эпохи…
Названы четыре ключа к эмоциональному…
Никита Пресняков и Алена Краснова снялись в стильной…
Медики назвали зуд и вздутие живота признаками развития рака…
В Москве голый 17-летний студент МГГУ выпал из…
Агата Муцениеце рассказала, чем Павел Прилучный бесит ее в…
Ученые использовали космические технологии для экспресс-диагностики…
Юлия Высоцкая рассказала об увлечении 16-летнего сына…
Жительница США несколько лет не занималась сексом из-за редкой…
Алексей Воробьев заявил о готовности подарить поклонницам свое нижнее…
Эксперты объяснили, почему в России стали реже…
Маша Распутина показала, как выглядела более 20 лет…
Саудовская Аравия хочет построить независимый город будущего посреди…
Алексей Чумаков поучаствовал в съемках откровенного клипа на песню Константина…
Российские ученые нашли способ построить «магнитный»…
Кит Харрингтон опасается, что после съемок в сериале “Игра престолов” не сможет иметь…
Названы автомобили с самым низким риском…
Виктория Исакова показала неудачное фото Павла…
Ученые раскрыли секрет происхождения таинственных кругов на…
Елена Подкаминская бросила детей и уехала в…
Российский ученый считает обнаруженную на Венере жизнь угрозой для…
Беременная модель Эшли Грэм показала свое обнаженное…
Политолог назвал 3 основные темы встречи Путина и…
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского мечтает публиковать свои «обнаженные»…
Топилин объяснил новый список «неженских»…
Лионелла Пырьева раскрыла подробности романа с Олегом…
Путин проведет совещание с правительством по вопросу модернизации…
Звезду «Дома-2» Илью Яббарова уличили в связи с Ритой…
Опытные водители назвали секреты безопасного…
Жасмин рассказала о методе борьбы с…
Медики назвали главные причины развития заболеваний…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Александры Шевы: «Она мне не…
Психолог назвала 4 способа помочь партнеру справиться со…
Ким Кардашьян рассказала, что своей карьерой обязана Пэрис…
Ученые узнали, что много работать - вредно для продолжительности…
Кевин Смит снимает для Netflix аниме…
Принц Гарри и Меган Маркл отправились с сыном в Ниццу на частном…
Apple будет серьезно относиться к сайтам, нарушающим правила конфиденциальности…
Просмотреть все новости