Во Франции нашли саркофаг возрастом 1500 лет эпохи Меровингов





Ученые уверены, что на месте строительных работ, где обнаружили раритетную конструкцию, мог находиться христианский монастырь. В гробу лежали кости, принадлежавшие средневековой женщине, страдавшей при жизни остеоартритом. Ее погребли в простом известняковом саркофаге с замурованной раствором крышкой.Подобная усыпальница возрастом 1500 лет могла быть закопана под проходом в молельный дом. Также во время раскопок удалось найти изделия из керамики, которые позже изучат в национальном Институте археологических исследований.