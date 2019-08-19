Медики назвали зуд и вздутие живота признаками развития рака печени





Рак кишечника врачи считают одним из самых распространенных видов онкологии в мире. Диагностируют его у людей после 60 лет, и часто эта болезнь заражает печень и легкие. Симптомами опасного недуга являются тошнота, боль в правой стороне туловища, потеря аппетита, зуд на коже, вздутие живота или появление желтых пятен на теле. Оказание своевременной паллиативной помощи позволит улучшить жизнь пациентов, но лишь снятием этих симптомов. Это поможет взять под контроль рак кишечника на долгое время, и не исключается, что благодаря хирургическому вмешательству больного можно будет вылечить.Основными предупредительными признаками развития этого вида рака являются боль внизу живота, частое посещение туалета с симптомами диареи и стойкость крови в сосудах. Чтобы этого всего не произошло, медики советуют бросить курить, свести к минимуму употребление спиртных напитков и вести активный образ жизни.