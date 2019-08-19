Ученые использовали космические технологии для экспресс-диагностики сепсиса
Лондонские врачи применили в своей деятельности аппарат RAL Space. Теперь космические технологии станут применять для экспресс-диагностики сепсиса, из-за которого гибнут тысячи человек.
Указанный прибор создали для изучения атмосферы отдаленных космических тел и способности определить в воздухе изотопологи и подобные элементы. Возможности RAL Space пригодились в медицинских целях. Научные сотрудники лондонского Королевского колледжа использовали его для диагностики опасной болезни, когда от больного пациента требовалось выдыхать воздух в специальный пакет.
Инновационный лазер умеет фиксировать наличие C12 и C13, а также устанавливать численность молекул изотопов углерода. На старте появления и распространения сепсиса их количество меняется в связи с восприятием иммунитета на вирус. Врачи уверены, что RAL Space способен спасти жизнь многих страдающих людей.
Ранее ученые заявили о возможности людей дожить до тысячи лет. Помогут этому новейшие биотехнологии, благодаря которым человек сможет поддерживать свой организм в молодом и неистощенном состоянии.
Указанный прибор создали для изучения атмосферы отдаленных космических тел и способности определить в воздухе изотопологи и подобные элементы. Возможности RAL Space пригодились в медицинских целях. Научные сотрудники лондонского Королевского колледжа использовали его для диагностики опасной болезни, когда от больного пациента требовалось выдыхать воздух в специальный пакет.
Инновационный лазер умеет фиксировать наличие C12 и C13, а также устанавливать численность молекул изотопов углерода. На старте появления и распространения сепсиса их количество меняется в связи с восприятием иммунитета на вирус. Врачи уверены, что RAL Space способен спасти жизнь многих страдающих людей.
Ранее ученые заявили о возможности людей дожить до тысячи лет. Помогут этому новейшие биотехнологии, благодаря которым человек сможет поддерживать свой организм в молодом и неистощенном состоянии.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:32