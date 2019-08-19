Алексей Воробьев заявил о готовности подарить поклонницам свое нижнее белье

Алексей Воробьев опубликовал в своем микроблоге фото в бассейне в красных трусах, отметив, что все еще снимается в собственном нижнем белье и ждет, когда бренд предложит ему переодеться. Артист призвал своих фолловеров участвовать в конкурсе и распространять информацию о его желании в Stories за вознаграждение. Подарком станут трусы, которые Воробьев пообещал лично вручить каждому участнику. Однако он исполнит обещание, если подпишет контракт с Calvin Klein.Поклонники скептически отнеслись к обещанию Воробьева подарить трусы каждому участнику, но пожелали ему удачи. Также многие отметили привлекательность фигуры певца, который на фото показал пресс.