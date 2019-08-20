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Психологи из США связали смайлы в переписке с сексом на первом свидании

Использование смайлов в переписке может сделать успешным автора в глазах вероятного романтического партнера, а их первое свидание может обернуться сексом. Об этом заявили психологи из США.
Психологи из США связали смайлы в переписке с сексом на первом свидании

Научные сотрудники Университета Индианы в Блумингтоне провели два эксперимента в форме опроса. В первом поучаствовали более 5,3 тысячи американцев, рассказавших о себе и ответившие на вопрос, как часто они применяют смайлы, и какой они вкладывают в них смысл при общении с противоположным полом. Среди вариантов ответа имелись варианты типа «это проще написания длинных сообщений» и «мне легче выразить чувства». Также респонденты рассказали ученым о частоте секса в их жизни за последний год.

Около 30% добровольцев используют смайлы в общении с потенциальным партнером для лучшего выражения эмоций и чувств. Кроме того, психологи связали применение эмодзи с немалой численностью первых встреч и интимных контактов.

Участие во втором опыте приняли 275 человек, которые ответили на те же вопросы, что и участники первого эксперимента. Помимо того, их попросили назвать количество вторых свиданий и подробности общения с понравившимся человеком: разговаривали они об использовании смайлов в переписке. В случае со вторым исследованием эксперты не выявили связи между числом первых встреч и частотой стикеров и эмодзи в сообщениях. При этом последний фактор коррелировал с количеством вторых свиданий и числом сексуальных актов. Выяснилось и то, что желание собеседника регулярно вставлять смайлы в диалог положительно влияло на поцелуи и секс между партнерами после первой встречи.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:14

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