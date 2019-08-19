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Маша Распутина показала, как выглядела более 20 лет назад

Певица Маша Распутина показала в Instagram архивное фото 25-летней давности. Снимок был сделан специально для альбома “Я родилась в Сибири”.
Маша Распутина показала, как выглядела более 20 лет назад

Второй альбом Распутиной “Я родилась в Сибири” вышел в 1994 году, но изначально имел английское название. Это стало попыткой певицы выйти на европейскую и американскую эстраду, что имело некоторый успех. Публика была покорена необычным голосом Распутиной и экстравагантным образом. Звезда показала обложку альбома в Instagram, назвав фотографию легендарной. Певица позирует в шапке и шубе с меховым воротником. Поклонники назвали кумира царицей на этом кадре, уделив внимание естественной линии губ и красоте взгляда.

Маша Распутина заключила контракт с Игорем Матетой и стала чаще появляться в эфире, возвращая былую популярность. С композитором сотрудничают также Николай Басков, Филипп Киркоров, Лада Дэнс и другие.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:10

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