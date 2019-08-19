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Алексей Чумаков поучаствовал в съемках откровенного клипа на песню Константина Меладзе

Музыкант Алексей Чумаков участвовал в съемке откровенного клипа без своей супруги Юлии Ковальчук. Тизер нового видео на песню Константина Меладзе артист представил в Instagram.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе уже 6 лет, и за это время музыканта часто подозревали в изменах, однако его супруга заявляла о полном доверии в семье. Поклонники были удивлены, что в новом клипе на песню Меладзе “Я не могу без тебя” певец снялся без жены. В опубликованном тизере присутствуют весьма откровенные сцены, которые были сняты с участием посторонней девушки, отобранной посредством конкурса в Instagram-аккаунте. Фолловеры поинтересовались, спрашивают ли согласие Чумакова на сексуальные образы в клипах. На это артист ответил, что не сотрудничает с теми, кто не пытается учитывать его мнение.

Премьера клипа состоится в 00:15 во вторник, 20 августа, на YouTube-канале певца. Известно, что съемки проходили в поселке класса люкс Agalarov Estate.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:49

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