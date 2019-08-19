Кит Харрингтон опасается, что после съемок в сериале “Игра престолов” не сможет иметь детей





Харрингтон пожаловался, что провел очень много времени на установке, которая по своей форме походит на гимнастического козла. Актер назвал ощущения после съемок данного эпизода ужасными, а также отметил, что это не имело никакого отношения к актерской игре. Артисту было некомфортно как мужчине, и он заявил, что никому не желает пережить такое. Знаменитость переживает, что теперь не сможет иметь детей.Кит Харрингтон вспомнил, что Эмилия Кларк жаловалась ему на съемки эпизодов, включавших полеты на драконах, но он ей не верил, пока сам не убедился в этом. Ранее также предоставлялись сведения, что звезда “Игры престолов” решил пройти курс лечения на фоне стресса и переутомления, что было спровоцировано работой в сериале.