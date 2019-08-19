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Виктория Исакова показала неудачное фото Павла Деревянко

Актриса Виктория Исакова разместила на просторах профиля в Instagram неудачное фото коллеги Павла Деревянко. Звезды находятся на фестивале короткометражек “Короче”, проводившемся в Калининграде.

Вместе с Павлом Деревянко 42-летняя Виктория Исакова стала членом жюри кинофестиваля, проходившего в период с 16 по 18 августа. Знаменитость обнародовала в своем микроблоге кадры с мероприятия, а недавно решила поделиться совместным с коллегой по цеху снимком, который публика назвала неудачным. В кадре артисты сидят на судейских местах, а Исакова позирует для фото, но за ней в камеру посмотрел также ее коллега. В подписи к снимку актриса назвала Деревянко “подругой”, намекая, что благодаря нему она на фото вышла краше.

В комментариях поклонники назвали снимок забавным, а также похвалили творчество своих кумиров. Ранее звезда жаловалась, что ходит без бровей, поскольку их обесцвечивают ради съемок в фильме.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:26

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