Виктория Исакова показала неудачное фото Павла Деревянко

Вместе с Павлом Деревянко 42-летняя Виктория Исакова стала членом жюри кинофестиваля, проходившего в период с 16 по 18 августа. Знаменитость обнародовала в своем микроблоге кадры с мероприятия, а недавно решила поделиться совместным с коллегой по цеху снимком, который публика назвала неудачным. В кадре артисты сидят на судейских местах, а Исакова позирует для фото, но за ней в камеру посмотрел также ее коллега. В подписи к снимку актриса назвала Деревянко “подругой”, намекая, что благодаря нему она на фото вышла краше.В комментариях поклонники назвали снимок забавным, а также похвалили творчество своих кумиров. Ранее звезда жаловалась, что ходит без бровей, поскольку их обесцвечивают ради съемок в фильме.