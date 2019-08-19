Политолог назвал 3 основные темы встречи Путина и Макрона
Российский политолог Сергей Марков назвал 3 основные темы встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Париже. По мнению аналитика, президенты стран обсудят Украину, Сирию и Иран, а также попытаются наладить взаимодействие по этим направлениям.
Политолог согласился с мнением испанской газеты El País, которая в преддверии встречи Путина и Макрона заявила, что глава Франции будет стараться реинтегрировать Россию в Европу. При этом Сергей Марков уверен, что журналисты лишь путают намерения и возможности. Президент Франции действительно бы хотел взять на себя подобную роль, но для этого у него не хватает влияния в «Большой семерке».
Путин и Макрон в Париже обсудят Украину. Главным вопросом станет Владимир Зеленский и новый созыв Верховной Рады. Не обойдется без темы Минских соглашений и их выполнения. Также политолог считает, что президенты могут поднять вопрос нейтрализации американского влияния на Киев, ведь США старается вести в этом вопросе собственную игру.
Следующая тема данной встречи – это Сирия. Путин хочет привлечь Францию и ЕС к восстановлению инфраструктуры страны, ведь европейцы несут часть ответственность за данный конфликт.
Последней основой темой общения станет Иран и его ядерная сделка. Политолог назвал этот вопрос самым простым, так как Москва и Париж имеют одинаковую позицию – они против того, чтобы данная договоренность перестала действовать, сообщает издание «Слово и Дело».
Политолог согласился с мнением испанской газеты El País, которая в преддверии встречи Путина и Макрона заявила, что глава Франции будет стараться реинтегрировать Россию в Европу. При этом Сергей Марков уверен, что журналисты лишь путают намерения и возможности. Президент Франции действительно бы хотел взять на себя подобную роль, но для этого у него не хватает влияния в «Большой семерке».
Путин и Макрон в Париже обсудят Украину. Главным вопросом станет Владимир Зеленский и новый созыв Верховной Рады. Не обойдется без темы Минских соглашений и их выполнения. Также политолог считает, что президенты могут поднять вопрос нейтрализации американского влияния на Киев, ведь США старается вести в этом вопросе собственную игру.
Следующая тема данной встречи – это Сирия. Путин хочет привлечь Францию и ЕС к восстановлению инфраструктуры страны, ведь европейцы несут часть ответственность за данный конфликт.
Последней основой темой общения станет Иран и его ядерная сделка. Политолог назвал этот вопрос самым простым, так как Москва и Париж имеют одинаковую позицию – они против того, чтобы данная договоренность перестала действовать, сообщает издание «Слово и Дело».
Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:48