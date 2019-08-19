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Елена Подкаминская бросила детей и уехала в отпуск

Актриса Елена Подкаминская оставила дочек дома, отправившись в отпуск без них. На своей странице в сети Instagram звезда рассказала о впечатлениях от отдыха.

Впервые после рождения наследниц Елена Подкаминская уехала в отпуск без них, отметив, что ее одолевали чувства тревоги и радости. Артистка отправилась за границу на неделю с одним рюкзаком. Звезде было удивительно путешествовать с минимумом вещей, поскольку обычно она берет игрушки в самолет для детей и много еды. В этом путешествии она сидела тихо во время перелета и читала книгу, когда с дочерьми она успевала прочитать лишь абзац.

Подкаминская давно забыла, что значит не реагировать на детские крики, но по приезду она ощутила, как соскучилась по семье. Звезда отмечала, что выбирала активный отдых, поэтому вернулась, полной энергии. Артистка намерена восполнить пробелы общения с наследницами, поэтому планирует обниматься с ними и играть.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:08

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