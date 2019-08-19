Звезду «Дома-2» Илью Яббарова уличили в связи с Ритой Ларченко

Интернет-пользователи уличили Илью Яббарова в том, что он по-прежнему не ровно дышит к бывшей избраннице Маргарите Ларченко. Фолловеры заметили, что под свежими публикациями блондинки начали появляться лайки от звезды «Дома-2».По подсчетам внимательных читателей, примерно 8 «сердечек» Яббаров поставил Ларченко, что может значит лишь одно – он до сих пор не забыл бывшую пассию, с которой расстался буквально сразу же после того, как покинул «Дом-2».Шансонье явно отслеживал свежие посты Ларченко и раньше, однако начал их лайкать только после того, как Савкина рассекретила новый роман. К слову, оценил Илья и публикацию, в которой Рита намекает на то, что готова вернуться на «Дом-2», ведь подозревает, что там за ней очень соскучились.Подозрения у подписчиков вызвало и то, что Ларченко спустя несколько дней после того, как Яббаров начал лайкать ей публикации, неожиданно прилетела из Томска в Москву. С какими намерениями, Рита до сих пор не объяснила, однако телезрители «Дома-2» не исключают, что Илья назначил блондинке свидание.Сейчас же в соцсети продолжают разгораться горячие дебаты. Некоторые указывают на то, что Яббаров в очередной раз продемонстрировал свою истинную натуру, а кое-то, наоборот, защищает саратовского шансонье и отмечает, что Ларченко является куда достойней кандидатурой, нежели Савкина.