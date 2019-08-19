Беременная модель Эшли Грэм показала свое обнаженное тело
Модель Эшли Грэм показала подписчикам свое обнаженное тело. Публикацию со снимком, где видно растяжки и складки на теле она поместила в Instagram.
Эшли Грэм сообщила о беременности мужу Джастину Эрвину в день годовщины свадьбы. Для фанатов знаменитости новость тоже стала сюрпризом. Когда модель была молодой, она стеснялась своей фигуры и больших размеров, но после знакомства с Джастином Эрвином стала уверенней в себе. Теперь она может показаться людям в откровенном платье и мини-юбке.
Но сейчас Эшли Грэм стала еще смелее и разместила в Instagram снимок, где она без одежды закрывает грудь рукой. Лица модели не видно, но зато можно разглядеть изъяны ее фигуры: растяжки и складки жира.
Многие поклонники заметили, что Эшли Грэм была очень красива до беременности и станет еще лучше после рождения малыша. Снимок получил много лайков и комплиментов.
Эшли Грэм сообщила о беременности мужу Джастину Эрвину в день годовщины свадьбы. Для фанатов знаменитости новость тоже стала сюрпризом. Когда модель была молодой, она стеснялась своей фигуры и больших размеров, но после знакомства с Джастином Эрвином стала уверенней в себе. Теперь она может показаться людям в откровенном платье и мини-юбке.
Но сейчас Эшли Грэм стала еще смелее и разместила в Instagram снимок, где она без одежды закрывает грудь рукой. Лица модели не видно, но зато можно разглядеть изъяны ее фигуры: растяжки и складки жира.
Многие поклонники заметили, что Эшли Грэм была очень красива до беременности и станет еще лучше после рождения малыша. Снимок получил много лайков и комплиментов.