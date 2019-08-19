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Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского мечтает публиковать свои «обнаженные» фото

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского мечтает публиковать свои «обнаженные» фото в Instagram. 18-летняя Мария в детстве страдала от ожирения, но сейчас хочет показать идеальное тело общественности.
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского мечтает публиковать свои «обнаженные» фото

Мария Михалкова-Кончаловская часто публикует на всеобщее обозрение пикантные фото и заявляет, что не видит в этом ничего предосудительного. Дочь актрисы и режиссера написала недавно пост на своей странице в Instagram, заявив, что будет постить те фотографии, которые ей нравятся. «Это мой визуальный дневник, и я здесь публикую то, что хочу. Будь моя воля, здесь бы были публикации, где я без прикрас или даже без одежды. Я не считаю это пошлостью или развратом», - добавила Мария.

Подписчики звездной дочери разделились на два лагеря: одни уверяют, что в молодости можно все, другие же наоборот, обвиняют её в чрезмерной вульгарности, не присущей правильным девушкам.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 17:41

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