Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского мечтает публиковать свои «обнаженные» фото

Мария Михалкова-Кончаловская часто публикует на всеобщее обозрение пикантные фото и заявляет, что не видит в этом ничего предосудительного. Дочь актрисы и режиссера написала недавно пост на своей странице в Instagram, заявив, что будет постить те фотографии, которые ей нравятся., - добавила Мария.Подписчики звездной дочери разделились на два лагеря: одни уверяют, что в молодости можно все, другие же наоборот, обвиняют её в чрезмерной вульгарности, не присущей правильным девушкам.