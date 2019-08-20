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Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей от первого брака

Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей и рассказал, как подходит к их воспитанию. Супруг артистки отметил, что чувствует свою ответственность за детей от первого брака, поэтому принимает активное участие в их жизни.
Муж Нюши Игорь Сивов показал подросших сыновей от первого брака

Игорь Сивов является главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Два года назад он женился на артистке Нюше, которая в ноябре 2018-го родила ему дочку. Для певицы ребенок стал первым, но ее супруг уже имел двух детей от предыдущего брака. До 2016 года он являлся мужем хореографа Елены, родившей ему сыновей. Несмотря на развод, супруг Нюши продолжает принимать активное участие в их воспитании.

Недавно Игорь Сивов в Instagram опубликовал снимок подросших наследников. Супруг Нюши рассказал о том, что чувствует ответственность за них, так как они - будущие мужья. Раньше, отмечает он, юноши проходили воспитание дома, в школе и во дворе, но сейчас все изменилось. Родители стараются оградить детей от внешнего воздействия, поэтому отец для мальчика становится главным учителем.

Именно поэтому Игорь Сивов делает все, чтобы вырастить сыновей достойными людьми. Он отметил, что старается не поучать их и не делиться советами, а просто показывать все на собственном примере. Супруг Нюши уверен, что мужчина должен быть свободным и уметь принимать взвешенные решения, основанные на своих ценностях, поэтому старается научить этому наследников.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

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