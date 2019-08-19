Лионелла Пырьева раскрыла подробности романа с Олегом Стриженовым





Как отметила Пырьева, она завела знакомство с Олегом Стриженовым в свои 16 лет, когда он присутствовал на съемках в Одессе. Актер сам подошел к понравившейся девушке, а спустя два года они встретились в ресторане ВТО, где произошел их первый поцелуй. Лионелла Пырьева и Олег Стриженов изредка встречались несколько лет, но к тому времени артист уже был женат и воспитывал дочь. Актриса вспоминает, что эти отношения были правильными и серьезными, но она была неуверенной и скованной в действиях тем, что ее возлюбленный имел другую семью. Актер не делал ей предложения, и она понимала, что эта связь кратковременна. Вскоре актриса связала себя узами брака с режиссером Иваном Пырьевым, с которым у нее было 40 лет разницы в возрасте.Спустя 14 лет после смерти мужа артистка снова встретилась со Стриженовым и благодаря вспыхнувшим чувствам пара поженилась. Звезды не имели детей, а у актера были дочь и сын от предыдущих браков. Пырьева отметила, что смерть дочери стала большим ударом для ее возлюбленного.