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Лионелла Пырьева раскрыла подробности романа с Олегом Стриженовым

Советская актриса Лионелла Пырьева стала гостьей студии шоу “Судьба человека”, где рассказала о смерти дочери Стриженова. Артистка призналась, что несколько лет была любовницей звезды.

Как отметила Пырьева, она завела знакомство с Олегом Стриженовым в свои 16 лет, когда он присутствовал на съемках в Одессе. Актер сам подошел к понравившейся девушке, а спустя два года они встретились в ресторане ВТО, где произошел их первый поцелуй. Лионелла Пырьева и Олег Стриженов изредка встречались несколько лет, но к тому времени артист уже был женат и воспитывал дочь. Актриса вспоминает, что эти отношения были правильными и серьезными, но она была неуверенной и скованной в действиях тем, что ее возлюбленный имел другую семью. Актер не делал ей предложения, и она понимала, что эта связь кратковременна. Вскоре актриса связала себя узами брака с режиссером Иваном Пырьевым, с которым у нее было 40 лет разницы в возрасте.
Лионелла Пырьева раскрыла подробности романа с Олегом Стриженовым

Спустя 14 лет после смерти мужа артистка снова встретилась со Стриженовым и благодаря вспыхнувшим чувствам пара поженилась. Звезды не имели детей, а у актера были дочь и сын от предыдущих браков. Пырьева отметила, что смерть дочери стала большим ударом для ее возлюбленного.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:30

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