Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Александры Шевы: «Она мне не нравится»

«Она мне не нравится. Я ее люблю», - написал экс-участник «Дома-2» в личном микробоге.

Виктор Шароваров, который не так давно узнал о том, что совсем скоро Саша Шева подарит ему третьего наследника, продолжает разбираться в себе и копаться в отношениях с избранницей. А они, как оказалось, у парочки очень тяжелые. Накануне звезда «Дома-2» опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором дал понять фолловерам, что запутался и «утонул» в разногласиях.Выяснилось, что Шароваров любит и одновременно не любит Шеву.Шароваров подметил, что не хотел поднимать эту тему, и на это у него есть очень много причин. Впрочем, Виктор добавил, что больше всего боится совершить ошибку, показаться бесхарактерным, а также боится, что совершит оплошность именно Шева.Возлюбленный Саши напомнил пользователям Сети, что в свое время они с возлюбленной совершали немало ошибок, а всему причиной был его характер. По словам Шароварова, он всегда делает все спокойно: встречается, любит, уходит и возвращается, однако другим он никогда не будет.На данный момент и Шароваров, и Шева надеются на то, что будущий малыш положительно повлияет на их отношения, которые в итоге изменяться в лучшую сторону. Правда, сам Виктор без особой жизнерадостности продолжает говорить о беременности Саши.