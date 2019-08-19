Жасмин рассказала о методе борьбы с депрессией

Супруга Жасмин обратилась в международный розыск по каналам Интерпола, чтобы произвести арест по делу о крупных банковских хищениях. Как только все узнали, что Илан Шор, муж певицы, в неполадках с законом, общественность обратила внимание и на семью артистки. СМИ регулярно стали писать о ее богатой жизни, а знаменитость призналась, что ей тяжело справляться с тремя детьми.В своем профиле Instagram артистка выложила нежную фотографию, где она в удлиненном голубом наряде и в босоножках на шпильке. Снимок прокомментировала грустной подписью, где рассказала о своем способе побороть хандру. Певица опубликовала притчу о буддисте, говорящем с депрессией. Но в прениях побеждает тот, кто понимает, что все случившееся происходит «во имя вселенской гармонии».Подписчики написали Жасмин много комментариев со словами поддержки. Также они поблагодарили о рассказанной притче, которой можно поддержать и других людей.