Психолог назвала 4 способа помочь партнеру справиться со стрессом





Первая ошибка, которую может допустить человек, заметив, что его партнер испытывает стресс – это попытка проигнорировать случившееся. Психолог советует действовать противоположным образом – активно включаться в ситуацию и пытаться в ней разобраться. В этом помогут непосредственные обсуждения с человеком, собственные размышления и наблюдения за ним со стороны.После того, как партнеры выяснят причину стресса, им необходимо начать совместный мозговой штурм. С его помощью нужно найти действенный способ для разрешения ситуации либо снижения интенсивности воздействия негативного фактора. Следующий способ заключается в взаимных попытках понять друг друга, взглянуть на ситуации с разных сторон и рассмотреть отличные точки зрения. Подобный комплексный подход позволит быстрее разрешить имеющуюся проблему.Последний способ справится со стрессом – это использовать метод диадического или супружеского копинга. Он представляет собой взаимную помощь, эмпатию и преодоление трудностей сообща. Все это сделает партнеров более близкими, увеличит степень их доверия и превратит отношения в гармоничные и крепкие.