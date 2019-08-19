Анна Семенович рассказала поклонникам о своем похудении

Вокалистка Анна Семенович выложила видео во время прогулки и рассказала поклонникам хорошую новость, что похудела на 3 килограмма. Лишний вес она получила в период отпуска, но обратилась в клинику за помощью. Через неделю ее ожидали потрясающие результаты, но до прежнего веса осталось сбросить еще 2 килограмма.Доктора подобрали артистке специальную диету, при которой необходимо было исключить мучное, сахар, соль, рис, картофель и жирную пищу. Также знаменитость проходила специальные процедуры.Во время оздоровления Анна Семенович практически не ела, от чего ей стало плохо. Медики настойчиво рекомендовали придерживаться диеты. В комментариях подписчики попросили фото в купальнике, чтобы оценить результат, но певица пока еще не порадовала новым снимком.