Ученые узнали, что много работать - вредно для продолжительности жизни
Ученые проанализировали данные ВОЗ и узнали, что много работать крайне вредно для здоровья человека. Люди, тратящие на профессиональную деятельность более 48 часов в неделю, страдают от сокращения продолжительности жизни.
Во многих странах мира до сих пор не прислушиваются к результатам подобных исследований, хотя большинство спеециалистов приходят к похожим выводам. Согласно им, много работать крайне вредно для здоровья. Люди, тратящие на это более 48 часов в неделю, имеют продолжительность жизни на 2 года меньше, чем те, у кого это показатель меньше данной нормы.
В качестве примера ученые приводят данные Центральноафриканской республики и Франции. Жители первой работают 52 часа в неделю, а средняя продолжительность их жизни составляет около 53 лет. Во Франции все иначе. Жители этой страны в течение недели работают по 35 часов, а средняя продолжительность их жизни составляет 83 года.
Ученые сразу отмечают, что отдают себе отчет относительно влияния других факторов на здоровье человека. В качестве аргументации своей позиции они приводят пример Австралии. Эта страна занимает первое место по числу наркоманов, второе – по ожирению, а также ее жители очень любят мясо. Несмотря на все это, по средней продолжительности жизни Австралия находится на 4 строчке во всем мире. Специалисты объясняют это тем, что в среднем австралийцы работают меньше, чем 48 часов в неделю, сообщает «ПолитРоссия».
Во многих странах мира до сих пор не прислушиваются к результатам подобных исследований, хотя большинство спеециалистов приходят к похожим выводам. Согласно им, много работать крайне вредно для здоровья. Люди, тратящие на это более 48 часов в неделю, имеют продолжительность жизни на 2 года меньше, чем те, у кого это показатель меньше данной нормы.
В качестве примера ученые приводят данные Центральноафриканской республики и Франции. Жители первой работают 52 часа в неделю, а средняя продолжительность их жизни составляет около 53 лет. Во Франции все иначе. Жители этой страны в течение недели работают по 35 часов, а средняя продолжительность их жизни составляет 83 года.
Ученые сразу отмечают, что отдают себе отчет относительно влияния других факторов на здоровье человека. В качестве аргументации своей позиции они приводят пример Австралии. Эта страна занимает первое место по числу наркоманов, второе – по ожирению, а также ее жители очень любят мясо. Несмотря на все это, по средней продолжительности жизни Австралия находится на 4 строчке во всем мире. Специалисты объясняют это тем, что в среднем австралийцы работают меньше, чем 48 часов в неделю, сообщает «ПолитРоссия».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:21