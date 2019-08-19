Apple будет серьезно относиться к сайтам, нарушающим правила конфиденциальности Safari





Обновленные правила конфиденциальности Apple в большинстве своем базируются на аналогичных положениях браузера Mozilla. В них сказано о том, что сайты, использующие межсайтовое отслеживание, с этого момента приравнивают к вредоносному ПО. Именно поэтому бороться с ними будут соответствующим образом – блокировкой.Межсайтовое отслеживание подразумевает изучение историй посещения пользователя. Затем эти данные передаются третьим лицам, заинтересованным в них. В большинстве случаев это рекламодатели, желающие предоставлять своим клиентам наиболее эффективную таргетинговую рекламу. Для этого им необходимо знать интересы пользователей, с чем им и помогают такие сайты.Примечательно, что браузер Safari начал блокировать такие порталы еще 2 года назад, а Mozilla - лишь этим летом. При этом последняя значительно расширила правила конфиденциальности, а Apple лишь последовала этому примеру. Работу в данном направлении ведут и другие компании. Microsoft разрабатывает защиту от межсайтового отслеживания для Edge, а Google готовит аналогичное обновление для Chrome. Нечестные сайты также не стоят на месте и создают методы обхода разрабатываемых систем.