Кевин Смит снимает для Netflix аниме «Хи-Мэн»





Кевин Смит трудится над созданием аниме по мультсериалу «Хи-Мэн» 1980-х годов. Он стал исполнительным продюсером проекта и шоураннером. Любители смогут посмотреть события заключительной битвы между Скелетором и Хи-Мэном. На конференции «Пауэр-Кон» режиссер сообщил, что вернут героев к жизни с самым «металличным» дизайном.Разработкой шоу занимается Netflix и Mattel Television. Роб Дэвид будет исполнительным продюссером, Эрик Карраско, Дия Мишра, Тим Шеридан и Марк Бернардин займутся сценарием. Студия Powerhouse Animation будет ответственна за анимацию.«Хи-Мэн» - очень популярный мультфильм в США, который основан на серии игрушек компании Mattel «Властелины вселенной». Это шоу выходило в период 1985- 1987 года. Злой колдун Скелетор и его помощники мечтают захватить планету Вечность, а им противостоит герой Хи-Мэн с друзьями.